Марко объяснил, почему Ферстаппен и Феттель являются особенными для Ф-1

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя уход Франца Тоста с поста главы «Альфа Таури», высказался о многократных чемпионах мира Максе Ферстаппене и Себастьяне Феттеле.

В частности, Марко назвал аспект, отличающий Ферстаппена и Феттеля от большинства пилотов Формулы-1.

«Два чемпиона мира, которых мы пригласили, были выходцами из его школы. Обычно Франц говорит: «Чтобы дорасти до Формулы-1, нужно три года». Но я сказал ему, что Феттелю и Ферстаппену не нужно три года, им достаточно одного года практики. Благодаря великолепной подготовке Франца они практически сразу были стали чемпионским материалом», — приводит слова Марко Sky Germany.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место по числу побед за карьеру (54), Феттель – четвёртый (53).