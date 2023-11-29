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Марко объяснил, почему Ферстаппен и Феттель являются особенными для Ф-1

Марко объяснил, почему Ферстаппен и Феттель являются особенными для Ф-1
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя уход Франца Тоста с поста главы «Альфа Таури», высказался о многократных чемпионах мира Максе Ферстаппене и Себастьяне Феттеле.

В частности, Марко назвал аспект, отличающий Ферстаппена и Феттеля от большинства пилотов Формулы-1.

«Два чемпиона мира, которых мы пригласили, были выходцами из его школы. Обычно Франц говорит: «Чтобы дорасти до Формулы-1, нужно три года». Но я сказал ему, что Феттелю и Ферстаппену не нужно три года, им достаточно одного года практики. Благодаря великолепной подготовке Франца они практически сразу были стали чемпионским материалом», — приводит слова Марко Sky Germany.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место по числу побед за карьеру (54), Феттель – четвёртый (53).

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