Брандл — о сезоне-2023: не припомню столь напряжённых гонок и обгонов

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель, британец Мартин Брандл высказался о прошедшем сезоне, признавшись, что он не согласен с критикой фанатов, посчитавших его скучным из-за доминирования команды «Ред Булл».

«Я сталкиваюсь с фанатами и их раздражёнными комментариями, которые они распространяют в социальных сетях, говоря о том, насколько скучным получился этот сезон из-за того, что доминировала одна команда.

Что же касается меня, то я не думаю, что припомню столь напряжённых гонок, обгонов и такой конкуренции, менявшейся по ходу сезона, среди всех команд», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Ранее Брандл поставил под сомнение общественное мнение о трёхкратном чемпионе мира голландце Максе Ферстаппене из «Ред Булл».