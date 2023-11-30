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Появилось первое видео нового российского внедорожника с футуристичным обликом

Появилось первое видео нового российского внедорожника с футуристичным обликом
Внедорожник Visuva
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Компания Visuva на официальной странице в социальной сети VK.com опубликовала тизерное видео новейшего внедорожника, выезжающего из гаража.

В видео также присутствуют кадры, показывающие процесс создания автомобиля — от каркаса до движущегося прототипа. Предполагается, что презентация внедорожника состоится в этом месяце.

Внедорожник Visuva

Внедорожник Visuva

Фото: vk.com/visuva_tech

Как сообщалось ранее, Visuva планирует предложить рынку мощный внедорожник по типу багги с высоким уровнем ездового комфорта. Машина, по замыслу создателя, будет сочетать высокую проходимость и лёгкую управляемость на любом типе покрытия — от асфальта до бездорожья.

Также известно, что автомобиль будет комплектоваться турбированными двигателями компании Great Wall — объёмом от двух до трёх литров. Мощность последнего составляет 354 лошадиные силы.

В планах Visuva — два спортивных внедорожника, пятиместный пикап и микроавтобус.

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