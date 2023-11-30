Риккардо: «Альфа Таури» больше не юниорская команда

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о перспективах своей команды в сезоне-2024 и заявил, что в предстоящем сезоне у неё не будет статуса юниорской по отношению к «Ред Булл».

«Обычно в это время года я уже прохожу через всё и думаю лишь о том, чтобы вернуться в Австралию. Очевидно, что заездов больше не будет — это нормально. Я просто буду использовать дополнительную энергию, которой нет у других, чтобы пораньше начать предсезонную подготовку, получить небольшую фору и со всем размахом войти в следующий сезон. Определённо, по ходу сезона мы кое-что нашли. Мы привезли в Абу-Даби обновления, и я считаю, что они оказались успешными. Я чувствую, что мы идём в правильном направлении.

Теперь вопрос в том, насколько быстро мы сможем получить новые элементы. Не хочу показаться высокомерным, но мне кажется, что головы наших ребят настроены правильно. Мы встречаемся и вместе смотрим в будущее. Они ценят опыт, и это действительно важно для продвижения вперёд, и они мотивированы. Чувствую, что у нас уже не юниорская команда, и, имея много планов на следующий год, надеюсь, мы сможем доказать это на трассе и набрать как можно больше очков, как мы делали это в последних нескольких гонках», — сказал Риккардо в интервью Speedcafe.