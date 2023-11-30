Пиастри — о сравнениях с Хэмилтоном: был первым после него, у кого был столь хороший болид

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, которому в сезоне-2023 удалось выиграть спринт Гран-при Катара и дважды финишировать в Гран-при на подиуме, высказался о сравнениях его выступлений с выступлениями Льюиса Хэмилтона в дебютном сезоне.

«Приятно получать такие сравнения. Я был первым человеком, после Льюиса, у которого была такая конкурентоспособная машина в дебютном сезоне. В некотором смысле это определённо помогает, но я чувствую, что это был хороший год.

Я горжусь тем, что у меня была возможность финишировать на подиумах, бороться впереди и пытаться бороться за поул-позиции. Я чаще чувствовал, что получал от болида и от себя максимальную отдачу, однако не считаю это подвигом», — сказал Пиастри в интервью Sky Sports.

Отметим, что Пиастри удалось набрать наибольшее количество очков в дебютном сезоне после изменения правил начисления зачётных баллов. До сезона-2023 рекорд в данной категории принадлежал Александеру Албону, которому в сезоне-2019 удалось набрать 92 очка, у Пиастри — на пять больше.