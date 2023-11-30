Хэмилтон: выиграю гонку, и все вспомнят, что я семикратный, если нет, то будут критиковать

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который одержал свою последнюю победу на Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году, высказался о давлении в связи со статусом семикратного чемпиона мира Формулы-1.

«В Формуле-1 много блеска, гламура и много позитива, но оставаться в лучшей форме, быть преданным своему делу и продолжать добиваться результатов совсем не легко — это большое давление. За нами всё время пристально наблюдают, и я нахожусь в таком положении, где у меня нет никакой возможности одержать победу.

Если я выиграю гонку, то будут говорить: «Ох, он семикратный чемпион мира, у которого 103 победы». Если я не преуспею, то будет только критика. На данном этапе я только проигрываю. В моей жизни был период, когда я задавался вопросом, хочу ли проходить через всё это, но я всё ещё люблю управлять болидом и садиться за руль. Когда команда заводит машину, а вокруг тебя на пит-лейне присутствуют все эти люди, то на лице появляется улыбка. Точно такая же, как и в первый день, когда я сел за руль», — сказал Хэмилтон в интервью BBC.