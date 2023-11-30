Леклер: нам предстоит пройти долгий путь до соответствия темпу «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах команды в сезоне-2023 и с позитивом оценил возможности в предстоящем сезоне, отметив, что «Феррари» по-прежнему далеко до темпа «Ред Булл».

«С одной стороны, хорошо завершить сезон таким образом — это придаёт уверенности в том, что в следующем году мы будет лучше знать, что делать с настройкой болида и как его разрабатывать. С другой стороны, до темпа «Ред Булл» предстоит пройти ещё долгий путь, особенно с точки зрения гоночного темпа. При этом все в команде понимают, что предстоит много работы.

Было так много взлётов и падений. Были гонки, в которых мы определённо были вторыми по скорости, а были и те, где мы были четвёртыми или пятыми. Однако я считаю, что после обновлений к Гран-при Японии всё пошло в правильном направлении, особенно учитывая мой стиль вождения», — приводит слова Леклера F1i.

Напомним, что вплоть до последнего этапа сезона-2023 в Абу-Даби, пилоты «Феррари» боролись за второе место в Кубке конструкторов, однако остались позади «Мерседеса» в трёх очках.