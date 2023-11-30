Палмер: Пересу придётся пилотировать гораздо чище, чтобы избежать дисквалификации

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер проанализировал аварию Серхио Переса из «Ред Булл» и Ландо Норриса из «Макларена», произошедшую на заключительном этапе Формулы-1, Гран-при Абу-Даби. Палмер также предупредил, что не исключается ситуация, в которой Пересу придётся пропустить одну из гонок следующего сезона, так как он набрал большое количество штрафных баллов по ходу второй половины сезона-2023.

«Невероятно, что он заработал восемь пятисекундных штрафов в последних 10 гонках и набрал семь штрафных баллов, тогда как дисквалификация на гонку выписывается при 12. В итоге Чеко будет вынужден провести значительную часть следующего сезона с большим количеством штрафных очков. Они не спишутся до 17 сентября грядущего года. Это означает, что ему надо пилотировать существенно чище в первых 17 гонках сезона-2024, чтобы избежать огромных проблем или риска приблизиться к ним.

Несмотря на то что у Чеко, безусловно, была тяжёлая серия гонок, я сочувствую ему из-за штрафа в Абу-Даби. На мой взгляд, это классический гоночный инцидент, а в штрафе не было абсолютно никакой необходимости.

Норрис открыл траекторию для Переса, а Чеко отпустил ногу с педали тормоза и воспользовался возможностью. Из-за небольшой избыточной поворачиваемости перед апексом Пересу пришлось совершить корректировку рулём, и он немного промахнулся мимо апекса. Ландо очевидно не ожидал корректировки со стороны Чеко и начал поворачивать. Британец никак не отреагировал на то, что Чеко заехал чуть глубже, чем намеревался, а Норрис продолжал поворачивать, и произошёл контакт.

В целом довольно незначительный эпизод, небольшой контакт колесо в колесо, вызвавший несущественные повреждения. Даже при богатом воображении это никак нельзя назвать вопиющим нарушением. Может, против Переса сыграла репутация, добытая в последних гонках», — сказал Палмер в видео для официального сайта Формулы-1.