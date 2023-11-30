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Aston Martin отказался от гиперкара Vanquish

Aston Martin отказался от гиперкара Vanquish
Aston Martin Vanquish третьего поколения
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Компания Aston Martin не будет запускать серийное производство гиперкара Vanquish, сообщает издание Car & Driver, ссылающееся на сообщение компании. Причины такого решения не называются.

Aston Martin Vanquish — одна из главных моделей марки, она спроектирована Яном Каллумом и впервые выпущена в 2001 году, а в 2012-м было представлено её второе поколение. Тем не менее на Женевском автосалоне 2019 года Aston Martin представила совершенно иной Vanquish.

Aston Martin Vanquish третьего поколения

Aston Martin Vanquish третьего поколения

Фото: Aston Martin

Концепт третьего поколения представлял собой среднемоторное купе с трёхлитровым двигателем V6 мощностью 700 лошадиных сил. В Aston Martin заявляли, что этот автомобиль будет конкурентом Lamborghini Huracan и McLaren 720S.

О проблемах нового Vanquish стало известно ещё в июне, когда появились сообщения о приостановке работ над машиной. Теперь же подтверждён окончательный отказ от проекта.

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