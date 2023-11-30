Боттас заявил, что собрал $ 150 тыс. на продажах календаря, где он позировал голым

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас завершил сбор средств от продаж календаря, на которым он позировал голым. Напомним, проект Боттаса был связан с желанием поспособствовать проведению исследований в области изучения рака простаты. Финн решил провести благотворительную акцию в рамках месяца, в котором мужчинам принято не сбривать усы.

«Большое всем спасибо за поддержку в ноябре. Благодаря пожертвованиям и календарям мы вместе собрали значительную сумму денег для Movember, что означает, что мы действительно помогли, повлияем и спасём жизни многих людей. Окончательные цифры будут подведены в ближайшие дни, но мы говорим о собранных средствах в размере около $ 150 тысяч», — написал Боттас в своих социальных сетях.