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Боттас заявил, что собрал $ 150 тыс. на продажах календаря, где он позировал голым

Боттас заявил, что собрал $ 150 тыс. на продажах календаря, где он позировал голым
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас завершил сбор средств от продаж календаря, на которым он позировал голым. Напомним, проект Боттаса был связан с желанием поспособствовать проведению исследований в области изучения рака простаты. Финн решил провести благотворительную акцию в рамках месяца, в котором мужчинам принято не сбривать усы.

«Большое всем спасибо за поддержку в ноябре. Благодаря пожертвованиям и календарям мы вместе собрали значительную сумму денег для Movember, что означает, что мы действительно помогли, повлияем и спасём жизни многих людей. Окончательные цифры будут подведены в ближайшие дни, но мы говорим о собранных средствах в размере около $ 150 тысяч», — написал Боттас в своих социальных сетях.

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