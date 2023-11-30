Технический директор «Уильямса» сказал, когда команда будет бороться за топ-3 в чемпионате

Технический директор «Уильямса» Пэт Фрай рассказал о перспективах команды в ближайших сезонах, заявив, что уже через несколько лет они намерены бороться за топ-3 в Кубке конструкторов.

«Что меня вдохновляет в этой возможности — это полное понимание правления в том, какие шаги предстоит сделать, чтобы продвинуться вперёд. Они готовы инвестировать во всё необходимое, что поддержит нас в построении команды. Это попытка восстановить старую британскую команду.

Команда формируется благодаря четырём вещам: людям, инструментам и методологии, но важнее всего командный дух. Когда вы собираетесь что-то начать и создать эту культуру, необходимо принимать на себя риски — важно быть смелым, но работать всем вместе. Мы будем совершать ошибки, каждый будет, когда целью является продвижение вперёд. Нам просто необходимо всем поддерживать друг друга.

Мне нужно посмотреть, какие технологии понадобятся нам через пять лет. Я уже беседовал с руководителями отделов, чтобы получить представление о том, где мы находимся и куда нам нужно добраться. Конечная цель — быть участником чемпионской гонки. Через два-три-четыре года нам нужно вступить в борьбу и пробиться в тройку лучших. Это сложная задача, если строить всё с того места, на котором мы находимся, но я считаю, что это возможно», — приводит слова Фрая GPBlog.