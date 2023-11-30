Руководитель «Альпин» заявил, что они возобновят диалог с «Андретти» о поставке моторов

Руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен заявил, что надеется на возобновление переговоров с «Андретти» и автомобильным концерном General Motors о поставке двигателей для возможной новой американской команды, так как GM намеревается поставлять свои моторы лишь с сезона-2028. Отметим, что на сегодняшний день, контакты между командами приостановлены в связи с тем, что заявка «Андретти» на участие в Формуле-1 находится на рассмотрении.

«Мы ведём переговоры с «Андретти» и General Motors. Мы рады вести с ними диалог. Если они получат право на участие [в Формуле-1], то мы будем рады возобновить наше общение. На сегодняшний день мы немного в режиме ожидания, но не по нашей вине.

Всё потому, что время и продолжительность процесса оказалось гораздо большим, чем ожидалось. Во-первых, это касается ФИА — им потребовалось гораздо больше времени, чем обещали, чтобы найти ответ. Мяч на стороне Формулы-1. Если у них на руках есть заявка, то мы будем рады обсудить её с кем-нибудь.

Ранее я говорил, что у нас был предварительный контракт, но срок его действия истёк. Фактически сейчас у нас нет никаких юридических обязательств или просто обязательств перед ними, но мы будем рады поговорить и посмотреть, что мы сможем придумать вместе. Если они будут участвовать, то это будет означать то, что они продемонстрировали свою пользу для Формулы-1 и что ценность других команд не будет снижена», — приводит слова Фамена Racingnews365.