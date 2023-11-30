В Hennessey создали 1005-сильный Cadillac Escalade

Ателье Hennessey Performance Engineering представило обновлённую версию Cadillac Escalade-V — от прежней версии компании его отличает двигатель мощностью в 1005 лошадиных сил. Отмечается, что изначальная мощность заводского мотора — 6,2-литрового V8 — составляет 682 лошадиные силы. При этом ходовых характеристик автомобиля в Hennessey не указывают.

Cadillac Escalade-V мощностью 1005 л.с. Фото: Hennessey Performance Engineering

Cadillac Escalade — первый внедорожник люксового подразделения General Motors, он был представлен ещё в 1999 году, а к нынешнему моменту пережил уже пять поколений обновлений. Первый Escalade от Hennessey Performance Engineering появился в 2014 году — он обладал 557-сильным двигателем и стоил порядка $ 16 тыс.

Cadillac Escalade-V мощностью 1005 л.с. Фото: Hennessey Performance Engineering

Отметим, что автомобиль остаётся одним из самых популярных в США — в период с 2021-го по 2022-й в Америке покупали не менее 40 тысяч этих автомобилей в год.