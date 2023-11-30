Джейсон Стэйтем показал, как посетил Гран-при Абу-Даби

Известный британский актёр Джейсон Стэйтем разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с Гран-при Абу-Даби Формулы-1, который он посетил.

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

Напомним, победителем Гран-при Абу-Даби стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

По итогам сезона Формулы-1 2023 года чемпионом стал Ферстаппен. Вторым в общем зачёте стал его товарищ по команде Серхио Перес. Третьим стал Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Кубок конструкторов выиграл «Ред Булл», набрав 860 очков. Его ближайший преследователь, «Мерседес», набрал 409 баллов.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?