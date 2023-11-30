Президент «Феррари» Элканн сообщил, что Леклер и Сайнс останутся в команде после 2024 года

Президент «Феррари» Джон Элканн сообщил, что пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс сохранят свои места после сезона-2024 года.

«Они (Леклер и Сайнс) останутся, безусловно. Сезон вышел разочаровывающим, потому что мы финишировали третьими в Кубке конструкторов. Однако в последней четверти сезона мы боролись с «Ред Булл» и завоевали множество поулов.

Теперь необходимо извлечь из всего уроки и готовиться к предстоящему сезону, чтобы превратить большое количество поул-позиций в победы», – приводит слова Элканна FormulaPassion.

Напомним, «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023 года. Итальянская команда уступила «Мерседесу» в три балла – 406 против 409.