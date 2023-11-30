Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Могу уйти внезапно». Льюис Хэмилтон высказался на тему завершения карьеры

«Могу уйти внезапно». Льюис Хэмилтон высказался на тему завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался на тему завершения профессиональной карьеры. По словам Хэмилтона, в настоящий момент он намерен продолжать выступать в Формуле-1.

«Я действительно понятия не имею. Это может быть внезапно, и тогда я неожиданно уйду. Или я перейду к другой роли. Однако на данный момент я всё ещё слишком сильно люблю гонки. Как только эта улыбка исчезнет с моего лица во время выезда на пит-лейн, я пойму, что пора остановиться. Но я надеюсь, что этого никогда не случится» — приводит слова Хэмилтона GB News со ссылкой на Auto Motor und Sport.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов.

Ранее Льюис высказался о сложностях, с которыми столкнулся по ходу минувшего сезона «Королевских гонок».

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон: я просил об определённых изменениях, но они не были внесены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android