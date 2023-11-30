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Следующий эпизод нового шоу экс-ведущих Top Gear станет последним

Следующий эпизод нового шоу экс-ведущих Top Gear станет последним
Ведущие The Grand Tour Хаммонд, Кларксон и Мэй
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Новый эпизод автомобильного шоу The Grand Tour, который выйдет в 2024 году, станет последним в истории передачи, сообщает британское издание BBC.

В данный момент, по информации СМИ, Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд вернулись из Зимбабве, где будут происходить события нового эпизода The Grand Tour. BBC также отмечает, что на Amazon Prime, площадке, выпускавшей передачу, не исключают вероятности перезапуска шоу в обновлённом формате.

Шоу The Grand Tour появилось в 2016 году, когда Джереми Кларксон после драки на съёмочной площадке BBC покинул знаменитую передачу Top Gear и вслед за ним ушли другие ведущие — Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. На данный момент вышли эпизоды пяти сезонов The Grand Tour, а отснятая в Зимбабве серия станет 45-й в истории шоу.

Напомним, ранее BBC сообщила о закрытии оригинального Top Gear, у которого с уходом легендарного трио появились новые ведущие.

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