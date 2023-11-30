Макс Ферстаппен назвал три своих самых запомнившихся победы в сезоне Ф-1 2023 года

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих самых запомнившихся победах в сезоне Формулы-1 2023 года.

«Я думаю, гонка в Майами получилась великолепной. Это была важная гонка. Победа дома в Зандворте была очень приятной. И мне кажется, стоит назвать победу в Сузуке, которую мы добыли после тяжёлого уикенда в Сингапуре», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: