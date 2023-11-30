Владимир Чагин высказался о своём уходе с поста руководителя «КАМАЗ-мастер»

Легендарный гонщик Владимир Чагин прокомментировал свой уход с поста руководителя команды «КАМАЗ-мастер». Эту должность он занимал на протяжении последних 11 лет. Сменщиком Чагина выбран Эдуард Николаев. Владимир сосредоточится на Проекте Международное ралли «Шёлковый путь».

«Я, как руководитель нашего Проекта, должен ещё больше уделять внимания этой работе. В сегодняшних реалиях для команды «КАМАЗ-мастер» проект «Шёлковый путь» обретает ещё большую значимость. Гонка по праву стала главным событием года, и в период соревнования руководитель команды должен быть с ней, а руководитель гонки такой возможности не имеет.

«КАМАЗ-мастер» – самое дорогое для меня дело, которому я обязан, пожалуй, всем достигнутым в моей жизни. Сейчас, когда руководство ставит мне новые задачи, я считаю, что, этот уникальный в своём роде спортивный и производственный коллектив должен ещё стремительнее развиваться, добиваться новых целей. Лозунг «Дорогу молодым!» как никогда актуален.

Участие в любом процессе молодых руководителей всегда даёт новый импульс к развитию, а сейчас как раз время нестандартных современных подходов. Сегодняшние вызовы требуют новой энергии и интенсивной работы. Считаю, что поддержка нашего родного завода КАМАЗ, традиции команды в построении коллектива, инженерные наработки в создании новой техники, долгосрочное сотрудничество с партнёрами и спонсорами, опыт в воспитании юных спортсменов дают нам уверенность в будущем команды «КАМАЗ-мастер» и в новых победах», — приводит слова Чагина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».