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Отец Ферстаппена рассказал, чем Макс будет заниматься в межсезонье Формулы-1

Отец Ферстаппена рассказал, чем Макс будет заниматься в межсезонье Формулы-1
Макс Ферстаппен
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена рассказал, чем сын будет заниматься в межсезонье Формулы-1.

«Для Макса зимние каникулы означают, что он может есть и пить всё что захочет, и может на какое-то время оставить Формулу-1. Ему важно перезарядить свою батарею. Он хочет сейчас отдохнуть, остаться в покое и не говорить о Формуле-1. Затем с середины января вновь заняться тренировками», – приводит слова Йоса Ферстаппена Sky Deutschland.

Напомним, что Макс Ферстаппен в сезоне-2023 года выиграл 19 из 22 Гран-при. При этом досрочно стал трёхкратным чемпионом мира Формулы-1.

Отметим, что в личном зачёте Ферстаппен обогнал напарника по команде «Ред Булл» Серхио Переса на 290 очков.

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