Представлен 900-сильный Lamborghini Urus, способный развивать 325 км/ч

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — Venatus S, который представляет собой кроссовер Lamborghini Urus с карбоновым обвесом и 900-сильным двигателем. В Mansory планируют выпустить девять таких автомобилей.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory Фото: Mansory

Mansory Venatus S отличается переработанной передней частью, а также сверхлёгким капотом из углеродного волокна с дополнительными отверстиями для охлаждения. В задней части автомобиль получил двойной спойлер, а также обновлённый диффузор.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory Фото: Mansory

В Mansory отмечают, что машина способна разгоняться до 325 км/ч, а отметки в 100 км/ч достигает за 2,9 секунды. Lamborghini Urus Performante, для сравнения, потребуется 3,3 секунды, чтобы достичь сотни, а её максимальная скорость оценивается в 306 км/ч.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory Фото: Mansory

Отметим, что ранее Mansory показала самый мощный Mercedes-Benz S-класса, а также Ferrari 812 GTS, которая опережает заводскую спортивную 812 Competizione.