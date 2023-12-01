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Представлен 900-сильный Lamborghini Urus, способный развивать 325 км/ч

Представлен 900-сильный Lamborghini Urus, способный развивать 325 км/ч
Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory
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Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — Venatus S, который представляет собой кроссовер Lamborghini Urus с карбоновым обвесом и 900-сильным двигателем. В Mansory планируют выпустить девять таких автомобилей.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Фото: Mansory

Mansory Venatus S отличается переработанной передней частью, а также сверхлёгким капотом из углеродного волокна с дополнительными отверстиями для охлаждения. В задней части автомобиль получил двойной спойлер, а также обновлённый диффузор.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Фото: Mansory

В Mansory отмечают, что машина способна разгоняться до 325 км/ч, а отметки в 100 км/ч достигает за 2,9 секунды. Lamborghini Urus Performante, для сравнения, потребуется 3,3 секунды, чтобы достичь сотни, а её максимальная скорость оценивается в 306 км/ч.

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Venatus S — Lamborghini Urus от Mansory

Фото: Mansory

Отметим, что ранее Mansory показала самый мощный Mercedes-Benz S-класса, а также Ferrari 812 GTS, которая опережает заводскую спортивную 812 Competizione.

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