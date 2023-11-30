Новый контракт Леклера с «Феррари» будет рассчитан на четыре года – Сейвуд

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд сообщил, что в скором времени «Феррари» объявит о продлении контрактов с пилотами команды Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

«В ближайшее время ожидается объявление о составе пилотов «Феррари» на 2025 год. Предполагается, что у Шарля Леклера контракт будет рассчитан до конца 2028 года, к тому же причин менять Карлоса Сайнса в ближайшем будущем нет», – написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что ранее президент «Феррари» Джон Элканн рассказал, что Леклер и Сайнс останутся в команде после сезона-2024 года.

Напомним, «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023. Итальянская команда уступила «Мерседесу» всего три балла, набрав 406 очков против 409.