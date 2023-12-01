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Марко: мы ещё не видели пика Ферстаппена

Марко: мы ещё не видели пика Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене, признавшись, что ожидает его дальнейшего прогресса.

«Ферстаппен добился прогресса во всех областях. У него просто абсолютная воля к победе, он может работать на пределе в любой ситуации. Причём он делает это с такой лёгкостью. Макс сделал очень решительный шаг в плане работы с шинами. Он может ехать на пределе, не нагружая их. Мы ещё не видели его пика», — приводит слова Марко Speedweek.

В сезоне Формулы-1 2023 года Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

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