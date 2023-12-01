Вольф: победа над «Ред Булл» до 2026 года будет противоречить всем прогнозам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не видит возможности навязать борьбу «Ред Булл», пока действует нынешний технический регламент, отметив, что болид его команды не позволит бороться за чемпионство.

«У «Ред Булл» было огромное преимущество в 2022 году, когда были введены новые правила, и они смогли его сохранить. Нужно с большим уважением относиться к достижениям их инженеров и пилотов. Победить их при действующих правилах — это вопреки всем прогнозам, что вполне понятно.

В то же время мы видим обновления «Макларена», благодаря которым они стали вторыми по скорости, или обновления «Альфа Таури», прибавивших в конце сезона, а ещё «Астон Мартин» в зимнюю паузу. Ключ к значительному повышению производительности присутствует, и думаю, что если трезво оценить его, то наша машина никогда не будет достаточно хороша, чтобы бороться за чемпионство. Весной мы приняли решение, что нам нужно вернуться к разработке и придумать что-то новое к следующему году, но перед нами Эверест», — приводит слова Вольфа Racingnews365.