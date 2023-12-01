Ферстаппен: раздражаю сам себя и знаю, что раздражаю других

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свою мотивацию, учитывая собственное доминирование в Формуле-1, которое позволило ему завоевать три чемпионских титула подряд и выиграть 19 из 22 гонок в сезоне-2023.

«Действительно считаю, что я таким вырос. Я не могу начинать уикенд, зная, что не выложусь полностью. Я просто раздражаю сам себя и знаю, что буду раздражать других, если буду таким. Моё мышление не изменилось после победы в чемпионате. Я приезжаю на гонки и всегда стараюсь сделать всё, что в моих силах.

Почему я не должен побеждать, когда я могу победить? Когда я вижу, что такая возможность есть, я буду стараться сделать всё, что в моих силах, а ещё буду стараться сделать всё для команды. Когда у тебя столь хорошая машина, хочется попытаться установить определённые рекорды и преуспеть», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.