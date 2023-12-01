Стало известно, почему «Хаас» и «Альфа Ромео» не договорились о спонсорстве

Итальянский производитель автомобилей «Альфа Ромео» проводит работу над тем, чтобы сохранить упоминание своего бренда в Формуле-1. Как сообщалось ранее, в итальянской компании по истечении сотрудничества с командой «Заубер» рассчитывали на контракт с командой «Хаас» и обращались с предложением летом 2023 года.

Согласно информации источников Racingnews365, переговоры зашли в тупик, так как американскую команду не устроили финансовые условия предложения «Альфа Ромео». Основной причиной называется рост популярности и финансовой выгоды для команд Формулы-1, в связи с чем в «Хаасе» ожидали более крупного предложения.

Вероятнее всего, в предстоящем сезоне «Альфа Ромео» покинет «Королевские гонки» и сосредоточится на других гоночных сериях, например, на чемпионате по гонкам на выносливость WEC, в котором «Альфа Ромео» сотрудничает с «Пежо».