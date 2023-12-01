«Феррари» не будет пытаться скопировать болид «Ред Булл» в сезоне-2024

По завершении сезона-2023 команды Формулы-1 определяются с направлением развития своих болидов на следующий сезон. Учитывая успехи и доминирование «Ред Булл», некоторые команды делают ставку на то, чтобы скопировать болид RB19.

Однако, согласно информации Corriere dello Sport, в «Феррари» пришли к тому, что они не будут строить копию «Ред Булл», а сделают упор на создание новой задней части болида. Другим элементом, которого коснутся глобальные обновления, станет шасси автомобиля, значительно отличающееся от того, что использовалось в сезоне-2022 и в сезоне-2023.

Напомним, в сезоне-2023 «Феррари» боролась с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов до последнего этапа чемпионата. Отметим, что второй и третьей команде чемпионата в сумме не удалось набрать такое же количество очков, как у триумфаторов «Ред Булл».