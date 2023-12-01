Роберт Кубица сравнил электромобиль с резиновой женщиной

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица рассказал, почему не следит за чемпионатом мира Формулы-E. Напомним, в Формуле-Е соревнуются электромобили.

«Интересна ли мне Формула-E? Мне поступало несколько разных предложений из гоночной серии электромобилей, причём некоторые из них были достаточно серьёзными в финансовом плане. Но я всегда отказывался.

Нет и ещё раз нет! Я считаю, что настоящая гоночная машина должна быть громкой и пахнуть бензином. Знаете одну поговорку… Не хочу говорить её вслух, потому что она неприличная. Просто это похоже на секс с резиновой женщиной», – рассказал Кубица в подкасте Gurulandia.

В сезоне-2023 38-летний поляк выиграл титул чемпиона в классе LMP2 марафонской серии WEC.