Tesla Cybertruck победил Porsche 911 в дрэг-гонке — с ещё одним Porsche на прицепе

Компания Tesla, 30 ноября официально представившая свой нашумевший электропикап Cybertruck, наглядно продемонстрировала мощность новинки. На YouTube-канале Tesla появилось небольшое видео, посвящённое состязанию Cybertruck и Porsche 911 — и пикап оказывается быстрее немецкого спорткара, притом что везёт по трассе прицеп с таким же Porsche.

Права на видео принадлежат Tesla. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Tesla.

На видео представлен Cybertruck в самом мощном исполнении — Cyberbeast, который достигает 96 км/ч за 2,6 секунды. При этом заявленная максимальная скорость автомобиля — 209 км/ч, а запас хода чуть меньше, чем у полноприводного Cybertruck — 515 километров вместо 547. Стоимость Cyberbeast $ 99 990, а самая дешёвая модель Cybertruck — с приводом только на заднюю ось — стоит $ 60 990.