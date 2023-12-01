Формула-1 представила открытку в честь окончания сезона-2023

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала специальную открытку по случаю окончания сезона-2023.

В аккаунте Формулы-1 в соцсети Х (ранее Twitter) опубликована картинка, на которой изображены все 20 гонщиков, представлявших команды в текущем сезоне.

Фото: https://twitter.com/F1/status/1730606428920984041

«Режим «за пределами офиса» активирован», — гласит подпись к изображению.

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 чемпионом мира досрочно стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Этот титул стал для него третьим подряд и сделал его трёхкратным чемпионом мира. Второе место в чемпионате занял его напарник Серхио Перес.

Также отметим, что его команда «Ред Булл» стала победителем Кубка конструкторов. Австрийский коллектив также завоевал награду досрочно.