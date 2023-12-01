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Льюис Хэмилтон посетовал на недостаточное разнообразие в коллективе «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон посетовал на недостаточное разнообразие в коллективе «Мерседеса»
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался на тему разнообразия персонала, комментируя командное фото по итогам сезона-2023. Несколько лет назад «Мерседес» запустил программу Accelerate 25, направленную на расширение представительства меньшинств среди персонала команды.

«Это был долгий процесс, который начался ещё в 2019 году. Мы только что сделали командное фото, а я всё ещё смотрю и думаю, что у нас впереди столько работы. Например, у нас в коллективе всего три цветных человека, но женщин гораздо больше.

Но все же это необходимо изменить. В один из дней на этой неделе мы снова будем делать командное фото, и, если я сравню его с 2019 годом, я почти уверен, что разница не будет такой большой, какой должна была быть. Поэтому задача состоит в том, чтобы понять, как мы можем это изменить», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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