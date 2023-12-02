Леклер объяснил, почему минувший сезон стал разочаровывающим для «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил выступление команды в завершившемся сезоне Формулы-1. Итальянский коллектив вёл напряжённую борьбу с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов, но остался на третьей строчке.

«Честно говоря, это был разочаровывающий сезон.

После прошлого года мы рассчитывали попытаться побороться за чемпионство в этом сезоне. После первой гонки мы сразу поняли, насколько это будет сложно, так как «Ред Булл» сделал огромный шаг вперёд, особенно в гоночном темпе.

Мы не смогли так же уверенно сделать следующий шаг. Так что этот момент разочаровал.

С другой стороны, если посмотреть на этот год, забыв о прошлом, то я думаю, что мы довольно сильно продвинулись по ходу сезона, и это вселяет в меня уверенность в будущем.

Но нам нужно сократить отставание от «Ред Булл», поэтому мы будем усердно работать во время зимних каникул. Надеюсь, в следующем году мы вернёмся сильнее с машиной, способной побеждать», — приводит слова Леклера Racingnews365.