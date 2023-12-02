Вассёр предостерёг «Феррари» от повторения завышенных ожиданий

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что перед стартом сезона-2023 его команда допустила ошибку, завысив ожидания от результатов после успешного 2022 года.

«Конечно, я думаю, что уровень ожиданий в начале сезона был слишком высоким. Мы быстро поняли реальную ситуацию после пары кругов в Бахрейне и даже после пары кругов на симуляторе перед заездами в Бахрейне.

Но что я хотел бы отметить в этом сезоне, так это реакцию команды. У нас был трудный момент, но после Зандворта мы коллективно сделали огромный шаг вперёд, и это здорово для нашего будущего. Именно на этом прогрессе мы можем построить следующий сезон.

Никто не знает, будет ли ситуация лучше в следующем году. Но вы знаете, что в нашем бизнесе всё всегда строится на сравнении. Если ты можешь отыграть одну секунду, а другие отыгрывают 1,5 секунды, то ты выглядишь глупо. Но если они отыгрывают всего пять десятых, то ты выглядишь героем.

Я не хочу быть слишком оптимистичным, потому что, вероятно, это одна из проблем, с которыми мы столкнулись по ходу сезона. Нам просто нужно сосредоточиться на том, что мы делаем, а не думать об исходе чемпионата до его завершения или мечтать о церемонии награждения до старта гонки в Бахрейне», — приводит слова Вассёра Motorsport.

В завершившемся сезоне «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, но стала единственной командой, сумевшей отнять победу у «Ред Булл» в одной из гонок.