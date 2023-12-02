Барабанщик из Зала славы рок-н-ролла подал в суд: его обманули из-за родстера 1957 года

Известный барабанщик Макс Вайнберг, который играл в том числе с Брюсом Спрингстином, подал в суд на компанию Investment Automotive Group. Музыкант заявляет, что внёс IAG предоплату за восстановление редкого родстера Mercedes-Benz 190SL 1957 года, но в итоге не получил машину и не может вернуть деньги, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Вайнберг обратился к компании Артура и Стюарта Сиглов в 2021 году. Investment Automotive Group в тот момент восстанавливали Mercedes-Benz, который захотел купить музыкант. Он внёс депозит в размере $ 125 тыс., а по окончании работ должен был выплатить ещё $ 100 тыс. Как отмечает в своём иске музыкант, ему обещали автомобиль на уровне «произведения искусства», что он будет «лучшим из лучших».

Машину, однако, восстановить долго не удавалось. Вайнберг нанял эксперта для проверки машины, который нашёл на ней ржавчину, свидетельства ДТП и другие проблемы. Позже выяснилось, что Артур и Стюарт Сиглы тратили внесённый Вайнбергом депозит на личные нужды, а не на постройку машины. Музыкант потребовал свои деньги обратно, но получил отказ. Теперь Вайнберг подал иск в суд и требует компенсации в размере $375 тыс.

Напомним, Макс Вайнберг в 2014 году включён в Зал славы рок-н-ролла. Он прежде всего известен как участник E Street Band — группы Брюса Спрингстина, обладателя 20 премий Грэмми. Кроме того, Вайнберг выступал в качестве лидера оркестра на шоу Конана О’Брайена, а его сын — Джей Вайнберг — играет на барабанах в группе Slipknot.