«Никто не празднует ничью». Расселл — о квалификационной дуэли с Хэмилтоном

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл неожиданно спокойно отреагировал на ничью в квалификационной дуэли с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном по итогам завершившегося сезона Формулы-1.

«Ничья в дуэли с Льюисом — повод для гордости? Честно говоря, я даже не знаю.

Вы были бы в восторге от этого? Никто не празднует ничью, не так ли?» — приводит слова Расселла PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 счёт в квалификационной дуэли между Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном — 11:11. Они стали единственной парой пилотов, завершившей сезон вничью.

В завершившемся сезоне Формулы-1 чемпионом мира досрочно стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Этот титул стал для него третьим подряд и сделал его трёхкратным чемпионом мира.