Тото Вольф: Майкл Маси — просто идиот, который принял неверное решение

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слова президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема, допустившего возвращение бывшего гоночного директора Майкла Маси, покинувшего свой пост после скандала на Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

«Та ситуация причинила нам невероятную боль. Она оставила серьёзные шрамы, и мы никогда их не забудем. Бывают моменты, когда думаешь: «Как такое вообще могло случиться? Мы знаем, как это было».

Но я не хочу тратить ни минуты на размышления об этом, потому что это придало бы этому парню Маси слишком много значения. Он просто идиот, который принял неправильное решение», — приводит слова Вольфа es.motorsport.

Напомним, в 2021 году Маси дал рестарт гонки Гран-при Абу-Даби на последнем круге, и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен успел обойти лидера Льюиса Хэмилтона и финишировал первым, став чемпионом мира.