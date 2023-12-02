Риккардо: не знал, вернусь ли в Формулу-1 после сезона-2022

Австралийский пилот Даниэль Риккардо, который по ходу сезона-2023 присоединился к «Альфа Таури», но на третьем для себя этапе получил травму, поделился воспоминаниями об инциденте, произошедшем на Гран-при Нидерландов, и заявил, что не был уверен, являлся ли Гран-при Абу-Даби 2022 года последним этапом в его профессиональной карьере.

«Конечно, я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось, просто потому, что это было дискомфортно, больно и тому подобное. Однако сейчас, когда всё позади, я считаю прошедший сезон позитивным, потому что, находясь на Гран-при Абу-Даби год назад, я задумывался, последняя ли это гонка для меня?

Я не преувеличиваю, когда говорю это. Я действительно не знал, вернусь ли за руль. Вероятность была 50 на 50. Поэтому, если забыть о руке, я чувствую себя перерождённым, это правильное слово. Чувствую себя полным сил, и у меня определённо открылось второе дыхание», — сказал Риккардо в интервью Autosport.