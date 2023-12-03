Южноафриканский пилот превратил пикап в 1007-сильную машину для дрэг-рейсинга

Южноафриканский пилот Лэнс Пиллей построил 1007-сильный гоночный автомобиль на базе пикапа Volkswagen Caddy, установив на него двигатель Nissan SR20. О своём автомобиле гонщик ERF Racing рассказал в интервью Speed and Sound, а также показал машину на трассе на соревнованиях по дрэг-рейсингу.

Права на видео принадлежат Speed and Sound. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Speed and Sound.

Автомобиль, который Пиллей называет «Эль Пако», преодолевает четверть мили за десять секунд. В команде рассчитывают доработать автомобиль и улучшить время на секунду. Когда это удастся, пикапу вернут его оригинальный двигатель, после чего автомобиль уйдёт на гражданскую пенсию.

Пикап Volkswagen Caddy, известный в США как Rabbit, появился в 1979 году. Он разработан на базе Golf и производился до 1995 года, а в Южной Африке — до 2007-го.

Отметим, что в ноябре появилось другое автоспортивное видео с участием пикапа — известный американский дрифтер Райан Тёрк проехал боком в горах Аппалачи на 513-сильном Toyota Stout 1966 года с двигателем от Toyota Celica.