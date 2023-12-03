Летающий автомобиль скоро допустят к полётам в США. Он стоит $ 195 тысяч

Компания Doroni Aerospace объявила о том, что её аэромобиль Doroni H1 получил сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и вскоре будет допущен к полётам на территории страны.

Права на видео принадлежат Doroni Aerospace. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Doroni Aerospace.

Doroni H1 — летающий автомобиль, который компания разрабатывает с 2016 года. По сообщениям Doroni Aerospace, прототип уже прошёл десятки лётных испытаний и проявил себя наилучшим образом. Кроме того, в январе 2023 года стало известно, что компания заключила предварительное соглашение о поставке 25 аэромобилей в Канаду.

Doroni H1 Фото: Doroni Aerospace

Doroni H1 вмещает двух пассажиров и способен развивать скорость до 225 км/ч. Грузоподъёмность аэромобиля — 227 килограммов, при этом время полёта ограничено 40 минутами. H1 оснащён восемью пропеллерами, которые приводятся в движение десятью электромоторами.

Ожидается, что сертификация и оформление необходимых документов завершится в 2024 году, после чего Doroni H1 будет доступна для покупки. Стоимость аэромобиля составит порядка $ 195 тысяч.