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Электрический Hummer сразился с Tesla Cybertruck в дрэг-рейсинге

Электрический GMC Hummer EV сразился в дрэг-рейсинге с представленным несколько дней назад пикапом Tesla Cybertruck в его самом мощном исполнении Cyberbeast. Видео заездов публикует YouTube-канал Carwow, организовавшей заезд.

Представленный на видео Hummer обладает тремя электромоторами общей мощностью 1014 лошадиных сил. Мощность Cyberbeast меньше — 845 лошадиных сил, однако автомобиль Tesla намного легче — 3104 килограмма против 4110.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Быстрее дистанцию в четверть мили преодолел Cybertruck — за 11,2 секунды, а Hummer оказался на восемь десятых медленнее — 12 секунд.

Отметим, что после официальной презентации Cybertruck, состоявшейся 30 ноября, было опубликовано видео, в котором новинка от Tesla опережает на дрэг-стрипе Porsche 911, таща при этом ещё одну Porsche на прицепе.