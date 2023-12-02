Хорнер рассказал о разработке собственного двигателя «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о создании собственных двигателей, которые команда разрабатывает вместе с «Фордом», заявив в интервью с Марком Уэббером, что их разработка невероятно беспокоит его.

«Да, наверное, это то, что больше всего не даёт мне спать по ночам на сегодняшний день. Это старт-ап, но у нас есть большие таланты, мы проходим этот путь с «Ред Булл» и получаем помощь от «Форда» как от фантастического партнёра.

Мы добиваемся больших целей, но впереди ещё два года, но впереди ещё много закулисной работы. Это здорово — в жизни необходимо бросать вызовы самому себе. Думаю, что для нас создание двигателя в Милтон-Кинс, в Великобритании — это фантастическая идея», — сказал Хорнер в интервью Марку Уэбберу для Chanel 4.