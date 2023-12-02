Риккардо: не собирался в команду-аутсайдер, но сейчас это обретает смысл

Австралийский пилот Даниэль Риккардо, выступавший за «Альфа Таури» в сезоне-2023, рассказал, как принимал решение вернуться в Формулу-1 в команду-аутсайдер, хотя ранее желал присоединиться лишь к коллективам, которые соревнуются за чемпионство.

«Если бы я вообще не участвовал в гонках в этом году и у меня был бы перерыв в 12 месяцев, то не думаю, что это стало бы проблемой, потому что возможность провести время свободно оказалась очень полезной и многому меня научила. К счастью, я достаточно понял за эти шесть месяцев. Если бы в январе прошлого года меня спросили, собираюсь ли я присоединиться к «Альфа Таури» в Будапеште, я сказал бы, что мне нужно больше времени.

Однако к моменту Гран-при Венгрии в этом появился смысл. Пилотирование вновь приносит мне удовольствие, и даже квалифицироваться на 14-м месте всё равно было весело. Мне действительно хотелось подумать о перспективах в свободное время. Это не означает, что моё удовольствие от спорта не заключается на достижении результатов, но не всегда обязательно выигрывать. Думаю, я оказался в таком месте, где мне комфортно выступать за команду, которая являлась 10-й в Кубке конструкторов. В прошлом году я сказал, что не хочу возвращаться в команду, которая плетётся позади, но постепенно это обретает новый смысл», — приводит слова Риккардо GPBlog.