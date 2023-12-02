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Расселл: я был на уровне Льюиса, но хочу быть выше него

Расселл: я был на уровне Льюиса, но хочу быть выше него
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Джордж Расселл вновь высказался о соперничестве с напарником по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном и заявил, что в его целях превосходить его результаты, а не просто соответствовать им.

«В течение этого года я в среднем был на уровне Льюиса, но меня не устраивает то, что я просто нахожусь на его уровне — я хочу быть впереди него, но также я должен быть реалистом. Мне приходится сражаться с величайшим гонщиком всех времён, он определённо заслуженный эталон. Знаете, наша квалификационная статистика, учитывая спринтерские гонки, одинаковая и в целом по темпу мы одинаковы.

Позитив есть, но, если честно, я бы предпочёл не добиваться результатов, но быть в темпе. Не стоит говорить, что где-то не повезло с результатом, хотя я сам уступал в темпе десятую или две», — сказал Расселл в интервью De Telegraaf.

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