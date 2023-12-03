Пиастри: «Макларен» уже не на тех позициях, на которых находился последние 10 лет

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от дебютного сезона в Формуле-1, в котором ему удалось выиграть спринтерскую гонку и дважды финишировать на подиуме в Гран-при. 22-летний гонщик отметил, что ему повезло оказаться в «Макларене», когда команда борется за самые высокие для себя позиции за последние 10 лет.

«Определённо, результаты менялись сильнее, чем я ожидал. Знал, что будт взлёты и падения, но не такие низкие как в начале сезона и не такие высокие как в его концовке. Я действительно многому научился. Чувствую, что у меня были возможности на всё, кроме борьбы за чемпионство. Также, это был хороший год с точки зрения обучения.

Считаю, что как команды мы научились вновь соревноваться впереди пелетона, и это прекрасно. Мы больше не там, где находились последние 10 лет. Так приятно вновь обсуждать такие перспективы и продумывать такие сценарии.

Для меня сражать впереди — это привилегия. У многих, кто начинает карьеру и посвящает ей всю жизнь, не бывает таких возможностей, которые были у меня за эти 22 гонки. Я очень рад этому и с нетерпеньем жду будущего, когда мы сможем чаще бороться за высокие позиции», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.