Франц Тост: выступая вместе, больше квалификаций выиграл бы Ферстаппен, а гонок — Феттель

Франц Тост, покинувший «Альфа Таури» после долгих лет работы в команде, сравнил пилотов, с которыми его довелось работать, выбрал двух лучших и высказал предположение о том, кто оказался бы сильнее на равнозначных болидах - Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель.

«В качестве лучшей пары пилотов я бы выбрал Феттеля и Макса из-за их отношения к спорту и из-за их скорости. Они знают как побеждать в гонках и склонять все факторы в свою сторону — это то, что необходимо для побед. В первую очередь, это зависит от таланта. У вас должно быть много навыков, чтобы управлять таким болидом.

Во вторую очередь, должна быть страсть. Глядя на Макса, вспомнается, что он участвует в чемпионатах по компьютерным гонкам — это ли не фантастика? Он трёхкратный чемпион и всё равно дома соревнуется в гонках на компьютере.

Также они очень дисциплинированы. Они знают, всё, что им необходимо делать, а дисциплина — это невероятно важный фактор. И наконец, изучение соперников — они находят их недостатки и работают над тем, чтобы их победить. Это те факторы, которые есть у обоих этих пилотов.

В квалификационной дуэли победил бы Ферстаппен, а больше Гран-при мог бы выиграть и Себастьян», — приводит слова Тоста Crash.net