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Марк Маркес рассказал, как объяснил бы своему будущему сыну решение покинуть «Хонду»

Марк Маркес рассказал, как объяснил бы своему будущему сыну решение покинуть «Хонду»
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Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес, который вместе с «Хондой» выиграл шесть чемпионских титулов MotoGP, ответил на вопрос о том, как бы он объяснил своему будущему сыну решение покинуть команду, в которой провёл 11 сезонов.

«Я скажу ему, что в жизни нужно чувствовать всё, что приходит в моменте. Я не хочу сожалеть и думать, что не выложился на 100%, когда закончу карьеру. Это рискованно, но таков мой менталитет. Я приму неудачу, если она произойдёт, ведь я знаю о риске. По крайней мере я не буду сожалеть, и это главное», — приводит слова Маркеса Crash.net.

Следующий сезон главного чемпионата по мотогонкам MotoGP Марк Маркес проведёт за рулём «Дукати» в составе команды «Грезини», за которую в сезоне-2023 выступали Фабио ди Джанантонио и Алекс Маркес.

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