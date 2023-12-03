Ферстаппен назвал гоночный аспект, над которым его команде необходимо поработать

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что несмотря на доминирование в сезоне-2023, остаются зоны для улучшения болида. Он вспомнил о гонке в Сингапуре и сказал, что нужно работать над выступлениями на низкоскоростных трассах.

«Конечно, проблемы есть. Вспомните нашу гонку в Сингапуре и в целом на городских автодромах. Думаю, на них мы страдали больше, — в Лас-Вегасе тоже. Низкоскоростные повороты — действительно не самые сильные стороны нашего болида. Ещё то, как мы едем по неровностям трассы, поребрикам — зона для роста.

Мы работаем над болидом, чтобы сделать его как можно лучше. Считаю, что мы знаем о наших слабостях, и это то, над чем мы будем работать», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.