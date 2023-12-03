Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен назвал гоночный аспект, над которым его команде необходимо поработать

Ферстаппен назвал гоночный аспект, над которым его команде необходимо поработать
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что несмотря на доминирование в сезоне-2023, остаются зоны для улучшения болида. Он вспомнил о гонке в Сингапуре и сказал, что нужно работать над выступлениями на низкоскоростных трассах.

«Конечно, проблемы есть. Вспомните нашу гонку в Сингапуре и в целом на городских автодромах. Думаю, на них мы страдали больше, — в Лас-Вегасе тоже. Низкоскоростные повороты — действительно не самые сильные стороны нашего болида. Ещё то, как мы едем по неровностям трассы, поребрикам — зона для роста.

Мы работаем над болидом, чтобы сделать его как можно лучше. Считаю, что мы знаем о наших слабостях, и это то, над чем мы будем работать», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Материалы по теме
Вассёр: под давлением Ферстаппен будет ошибаться чаще
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android