Марко — о сезоне Ферстаппена: мы не могли такого представить

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, признавшись, что для команды он стал неожиданностью.

«Можно ли назвать сезон Ферстаппена идеальным? Скажем так: мы не могли себе такого представить, такое доминирование… Будь то дождь или жара, он всегда удерживал ситуацию под контролем. Очевидно, вам нужна соответствующая машина и команда, потому что у нас нигде не было проблем.

Этот год получился страстным и увлекательным. Мы не допускали ошибок и выигрывали во всех гонках и противостояниях. Никто так и не смог навязать стабильную конкуренцию, ни «Мерседес», ни «Феррари», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.