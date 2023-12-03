Глава «Астон Мартин»: не назвал бы сезон разочарованием

Глава «Астон Мартин» Майк Крак подвёл итоги прошедшего сезона для британской команды, а также объяснил, почему резкий спад после череды подиумов нельзя считать разочарованием.

«Сезон нельзя назвать разочарованием, нужно реалистично оценивать собственное положение. Мы отлично начали год, но нужно понимать, что произошло потом. Если вы действительно проведёте анализ и будете реалистичны касательно собственного положения, то не будете разочаровываться.

Мы, да и все остальные были удивлены, что некоторые команды не стартовали так, как ожидалось. Они вернулись, скажем так, в естественное положение после обновлений. И мы не можем повлиять на это, учитывая наши возможности. Поэтому я считаю, что было бы неправильно говорить о разочаровании», — приводит слова Крака издание F1i.