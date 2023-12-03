Питер Уиндзор выступил за снятие ограничений бюджета в Формуле-1

Известный британский журналист Питер Уиндзор считает, что ограничение бюджета у команд Формулы-1 негативно влияет на уровень конкуренции в серии.

«Как по мне, ограничение бюджетов нужно убрать. И тогда команды смогут снова работать в полную силу и задействовать все ресурсы.

Без ограничения бюджета «Мерседес» и «Феррари» построили бы к середине сезона новые машины. И тогда им, возможно, удалось бы догнать «Ред Булл» и побороться за победу. Талантливые инженеры мало что могут с ограниченным бюджетом. Такого не должно быть в Формуле-1», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок, в 19 из которых на высшую ступень пьедестала поднялся Макс Ферстаппен.